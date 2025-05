DE TERROR. Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4 y PS5) se podrá jugar gratis durante todo el mes. CAPTURA DE VIDEO

PlayStation dio a conocer los videojuegos que estarán disponibles de forma gratuita para los usuarios suscritos a su servicio PlayStation Plus durante mayo de 2025. La nueva selección incluye propuestas variadas que abarcan desde el terror psicológico hasta la estrategia por turnos, y está dirigida tanto a quienes disfrutan de la acción intensa como a los fanáticos de la narrativa y la exploración. ¿Qué es PlayStation Plus? Disponible en distintas modalidades de suscripción, PlayStation Plus permite a los jugadores acceder mensualmente a videojuegos sin costo adicional, funciones de multijugador online, ofertas exclusivas y almacenamiento en la nube. Según el nivel elegido, los suscriptores también pueden explorar extensos catálogos con títulos modernos y clásicos. ¿Cuáles son los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus durante mayo? Entre los destacados del mes se encuentra Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4 y PS5), una versión ampliada del célebre juego de terror con realidad virtual. Combina minijuegos ya conocidos por los seguidores de la saga con nuevas experiencias interactivas que ponen a prueba los reflejos del jugador en un entorno dominado por animatrónicos hostiles. Para los amantes de los combates bélicos, Battlefield V (PS4) se suma a la lista. Este título de disparos en primera persona se sitúa en la Segunda Guerra Mundial e incluye tanto modos multijugador de gran escala como misiones para un jugador. El realismo visual y los escenarios destructibles son parte central de su atractivo. También figura Sand Land (PS4 y PS5), un RPG de acción inspirado en el manga de Akira Toriyama. En un mundo desértico donde el agua escasea, el jugador encarna al demonio Beelzebub en una travesía llena de exploración, vehículos y enemigos a vencer. Para los entusiastas del rol japonés, Soul Hackers 2 (PS5) ofrece una historia ambientada en un futuro donde lo tecnológico y lo sobrenatural se entrelazan. Combates por turnos, exploración de mazmorras y un enfoque narrativo caracterizan a este título de Atlus. Los suscriptores también podrán acceder a la trilogía S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone (PS4 y PS5), que reúne tres títulos emblemáticos ambientados en la peligrosa Zona de Exclusión de Chernóbil. Conjugan acción, supervivencia y elementos de rol en un escenario postnuclear cargado de tensión. El catálogo de mayo se completa con propuestas variadas como Granblue Fantasy Versus: Rising (lucha, PS4 y PS5), Humankind (estrategia histórica, PS4 y PS5), Story of Seasons: A Wonderful Life (simulación de vida en PS5) y Gloomhaven Mercenaries Edition (aventura táctica por turnos, PS4 y PS5), esta última basada en el exitoso juego de mesa.