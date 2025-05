Atlético de Madrid le marcó la cancha a Correa: “tiene contrato hasta 2026”

Por su parte, Correa se expresó en su cuenta de Instagram, donde dejó entrever una despedida definitiva del club madrileño. “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón”, publicó.