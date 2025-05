Falleció Alberto García Hamilton, ex presidente de LA GACETA S.A.

Quienes hacemos LA GACETA renovamos el sueño audaz de 1912. Queremos hacer un diario próspero en pleno siglo XXI. Sabemos que, en el corto o en el largo plazo, sin rentabilidad no hay independencia; sin independencia no hay credibilidad; sin credibilidad no hay audiencias; sin audiencias no hay medios independientes; y sin estos se quiebra un presupuesto esencial para la vigencia de la democracia, el equilibrio republicano y las libertades básicas. Los medios interpelan al poder para que éste rinda cuentas sobre la administración de los recursos de todos. Estas son la misión central de periodismo y la obligación ineludible de los gobernantes. Sin acceso a información pública a través de fuentes independientes, los ciudadanos no pueden conocer debidamente cómo se administran sus propios intereses, no pueden juzgar la gestión de sus mandatarios ni avalarla o reprobarla por medio de su voto. No pueden, por lo tanto, ejercer y defender plenamente sus derechos.