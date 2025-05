Adorni ganó y La Libertad Avanza conquistó CABA: Milei celebró con un "Viva la libertad, carajo"

La jornada electoral también estuvo atravesada por denuncias de campaña sucia: el sábado circuló un video falso —generado con inteligencia artificial— donde un supuesto Mauricio Macri afirmaba que su candidata no se presentaría. El exmandatario apuntó contra La Libertad Avanza y acusó directamente a Santiago Caputo. “Es un intento de fraude digital. No me digan ahora que son tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso del Gobierno tuitea estos videos”, dijo en conferencia de prensa.