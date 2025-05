Cartas de lectores: machismo en la Iglesia Católica

Todos los católicos saben que el Papa es el sucesor de Pedro pero en ningún lado dice que ese sucesor debe ser siempre un hombre. Como tampoco dar misa y otorgar la comunión debería ser privativo de los curas. ¿O acaso las monjas no estudian igual y hacen los mismos votos? Ya en la Edad Media estaba instalado este tema; tanto es así que cuentan que en el siglo IX existió una papisa llamada Juana que se disfrazó de varón para acceder al papado y duró muchos años, hasta que en una ceremonia dio a luz un niño, descubriéndose de este modo el engaño. Algunos dicen que es sólo una leyenda pero muchos historiadores afirman que fue verdad. Curiosamente nadie habla de lo importante; es decir si su papado fue bueno o no. Se habla mucho de los grandes cambios en la Iglesia; yo en realidad no he visto ninguno de fuste. Creo que es momento de plantear este tema aun sabiendo que tendré muchos detractores.