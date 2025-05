Cartas de lectores: Reconocimiento

Quiero expresar mi agradecimiento por el reconocimiento que he recibido este jueves en la Legislatura de Tucumán por la comisión de Ciencia y Tecnología por un método y una app que he creado como tesis de licenciatura en la UTN, la cual funciona sin internet para reforzar la alfabetización en Tucumán y se la puede descargar gratuitamente en Play Store como App Litera y hay una página en Instagram donde se puede consultar sobre la app y el método: applitera_ok. Este gesto me llena de orgullo y satisfacción como aquel Nicolás de 6 años que buscaba y aprendía a leer y escribir leyendo este diario, aparte de la enseñanza del colegio. Ver cómo se reconoce el esfuerzo y la innovación local es fundamental para fomentar el desarrollo tecnológico en Tucumán. Quiero destacar que este logro no hubiera sido posible sin el acompañamiento de mi hermano, mis padres y los valores y conocimientos adquiridos en el Colegio Nuestra Señora de Fátima y en la Universidad Tecnológica Nacional, donde continúo formándome en Ingeniería en Sistemas. Este reconocimiento es también para ellos, quienes aportaron su granito de arena para que este proyecto se hiciera realidad. Espero que este tipo de iniciativas sirvan de inspiración para otros tucumanos con ideas innovadoras, demostrando que en nuestra provincia hay espacio para quienes apuestan por el desarrollo y la creatividad.