Por qué Bizarrap dejo de ser sponsor de Franco Colapinto: ¿Alpine podría interferir en la amistad?

Además, el productor y creador de las BZRP Music Sessions siguió de cerca su evolución y lo apoyó no solo económicamente sino también emocionalmente. Hasta estuvo presente en algunas de las carreras de Fórmula 1, como el Gran Premio de México al cual asistió con Nicki Nicole y Duki. Pero este año, Bizarrap ya no es sponsor oficial de Franco Colapinto y su logo no aparece en su nuevo casco. Por lo que muchos se preguntaron qué sucedió con el patrocinio del productor con piloto en esta nueva escudería.