Niños Aumentados: ¿y si ellos tienen la posta del mundo que viene?

"Estoy queriendo hacer todo el Shopping completo", me dijo con la naturalidad de quien planea armar uan empresa de cero. Le pregunté si no era un proyecto gigante, si no le iba a llevar mucho tiempo. "Yyyy… no sé", respondió despreocupado y encogiéndose de hombros. "Igual quiero hacerlo. Al principio no me di cuenta de que es muy grande, pero ya planifiqué cómo voy a hacerlo completo". Posta, quedé maravillado. Dirigiéndome a sus padres, que lo miraban con una mezcla de orgullo y resignación ante las futuras visitas "de estudio" al shopping, les comenté: "Con esto, Feli, no solo vas a aprender de diseño y construcción, sino también de disciplina, de constancia, de cómo enfrentar un desafío complejo y llevarlo hasta el final. ¡Bien, chango!". Y sus padres, más inflados que globos aerostáticos.