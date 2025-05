Cuatro de cada 10 argentinos no tienen capacidad de ahorro

La flotación cambiaria entre bandas (mínima de $ 1.000 y superior de $ 1.400) ha sido un bálsamo para el mercado. El dólar logró cierta estabilidad y los argentinos ya no se desesperan por atesorarlos por lo que pudiera pasar en el mediano plazo con la economía. La inflación cede, aunque marzo había dejado un índice elevado (3,7%) que fue como una cobertura por una devaluación que no se dio. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario no se recupera. En el tercer mes del año la mejora del ingreso fue inferior al movimiento sostenido de precios. La población, en este contexto, sigue cubriéndose porque no dispone de los fondos necesarios para gastar de más. Las restricciones en la economía hogareña persisten. El 76% de las familias redujo la frecuencia de esas salidas, especialmente entre los sectores de menores ingresos, donde la caída alcanza el 85%, según un reporte de Kantar. De acuerdo con ese sondeo, los motivos que más desincentivan son el alto costo (74%), seguido por el tiempo de espera (41%) y malas experiencias previas (30%); este último muy marcado entre los jóvenes de 18 a 24 años.