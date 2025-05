En CABA está en juego el liderazgo de la centroderecha

“En el caso de Chaco, con Jorge Capitanich, y en el caso de San Luis, no avalando la participación de ningún sector con el sello libertario, pero al mismo tiempo no permitiendo la participación directa del referente puntano, el senador Bartolomé Abdala, que tuvo aquel escándalo en su momento con los asesores que trabajaban en San Luis y que estaban cobrando del Senado de la Nación sin concurrir a su puesto de trabajo. También mostrando que la interna no solo se da entre Karina Milei y Santiago Caputo, sino que también entre los sectores que lo apoyaban a Javier Milei en su desembarco político”, describió el analista.