El don y la tarea del amor

¿Sé dominarme cuando los nervios, el mal humor, el cansancio me llevan a levantar la voz? ¿Soy cerril, criticón, mordaz, sibilino, olvidando que así falto a la caridad y levanto un muro entre los demás y yo? Retengamos las palabras de S. Clemente Romano a los cristianos de la primera hora: “Día y noche traíais entablada contienda a favor de vuestros hermanos a fin de conservar íntegro, por medio del cariño y de la comprensión, el número de los elegidos de Dios. Erais sinceros y sencillos, y no sabíais de rencor los unos con los otros. Toda sedición y toda escisión era cosa abominable”. Amaos como Yo os he amado. Esforcémonos, con la ayuda de Dios, para que la unidad se revele más fuerte que toda discrepancia. Cuando uno no quiere -suele decirse-, dos no riñen … (fuente P Justo S De Alba).