Cartas de Lectores III: jubilados o esclavos

En mi condición de jubilado, con 88 años, llegar al presidente Javier Milei y todo su gabinete mi absoluto y total repudio. No queja al vergonzoso maltrato a los jubiados en su totalidad. Al Presidente le confieso mi más sincero respeto su investidura, como así también a su loable y excelente gestión, a la vez que me disculpo de no decirle “Señor”, por la sencilla razón de que de este mundo o en cualquier otro, el único y verdadero “Señor” es Dios y nadie más. “Señor Dios”, con todas sus virtudes, humildad y misericordia y la pura verdad en toda su dimensión. Presidente Milei, no alcanzo a comprender la inexplicable indolencia con los jubilados, como si fueran esclavos. Este repudio lo hago extensible a la casta política, más concretamente a los que ejercen algún cargo en el gobierno de turno, ya sea nacional, provincial o municipal, en todo el país. Inconcebible, intolerante, aberrante y denigrante el trato a la clase pasiva. Esto lo digo, a la vez que pregunto, ¿por qué esa abismal diferencia, 9 millones que cobra un senador, comparado con la humillante y vergonzosa suma que percibe un jubilado/a que trabajó y aportó toda su vida, cumpliendo con lo que establecen la Constitución y las leyes, pero lo que percibe no le alcanza en absoluto para cubrir sus necesidades básicas? Presidente Milei, ¿cuál es el fundamento para que un “cenador” perciba tan abultada y vergonzosa a dieta? ¿Qué produce, qué fabrica, que construye, cuál es su verdadero aporte para la sociedad toda? Nueve millones netos de bolsillo y solamente descuento por aporte jubilatorio; todos los gastos del representatividad los paga el Estado, o sea el pueblo, no el gobierno de turno; de esa manera, en tan sólo cuatro años, ya son millonarios y poderosos, verdaderos parásitos del país (parásito: gusano que engorda a costa de sus semejantes). Por otra parte, acumular riqueza no está mal, pero es el peor delito si proviene de la injusticia o la corrupción y de esta manera se vuelven avaros, miserables, hipócritas y corruptos. Presidente Milei, ¿la motosierra es aplicable solamente a los jubilados/y trabajadores que perciben un salario de miseria? Presidente Milei, en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón siento la más profunda tristeza y amargura por lo que está atravesando la mayoría de los habitantes del país. No teniendo más que agregar, pido disculpas si lo he escrito no es coherente ni razonable para bien la sociedad y el país en su totalidad.