Buen día. Este sábado, con mis 75 años a cuestas, caminé siete cuadras, entre el centro y la zona norte de esta ciudad, intentando inútilmente comprar la tarjeta Independencia para hacer un viaje en la línea 118. En este feudo bananero, donde a los funcionarios responsables no se les cae ni una idea, no se puede usar el transporte público, si uno no tiene tres tarjetas distintas a mano, porque la SUBE sólo sirve para unas cuantas líneas. ¡Sin palabras!