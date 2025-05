El sonido mágico del Erhu

Luego de caminar un corto trayecto encontré un viejo músico que tocaba hermosas melodías chinas con ese instrumento. Me senté en un banco frente a él y pronto me embrujó su música, ya que me trajo recuerdos de mis viajes a China. En uno de ellos, estaba visitando un centro de salud en una misión de evaluación de la salud en un pequeño pueblo cuando comencé a sentir náuseas. Mis anfitriones se alarmaron. Pronto prepararon una cama en una habitación pequeña y apenas amueblada, donde me dieron té y algunos medicamentos, dejándome descansar solo. Después de un par de horas me sentí bien, pero insistieron en que permaneciera en la cama por un tiempo más. En ese delicioso momento en que uno no está completamente despierto, escuché el glorioso sonido del Erhu chino a través de una pequeña ventana. Para alguien como yo, que estaba totalmente agotado después de un largo e intenso viaje por varios países asiáticos, esa bella música trajo enorme solaz a mi alma, y fue un alivio de las dificultades de mis viajes.

Cuando el músico chino hizo una pausa, me acerqué a él y le di una propina muy generosa, lo que reconoció con una amplia sonrisa. Sin embargo, cuando estaba caminando de regreso al banco, escuché, para mi consternación, que había comenzado a tocar la canción del folklore negro de Stephen Foster “¡Oh, Susanna!” y con su mirada estaba buscando mi aprobación...