El agua no da tregua en Buenos Aires: cayeron más de 400 milímetros de lluvia y hay cerca de 3200 evacuados

No obstante, el gobierno bonaerense señaló que "la compañía tomó las medidas operativas necesarias para asegurar el abastecimiento eléctrico a través de la red troncal, Este sábado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó el cierre del Puente Zárate Brazo Largo para contener el avance del agua. “Estamos en una estrategia de que no entre ningún auto, desde ningún lugar a la Ruta 9, porque necesitamos que no haya más tránsito para que todos los micros y camiones que quedaron varados puedan comenzar a salir”, explicó desde Zárate.