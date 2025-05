Quién es Agustín Graneros, la sorpresa en los convocados de San Martín para enfrentar a Racing de Córdoba

"Mi familia me apoyó en los momentos más difíciles", dijo Graneros

“En todo este proceso fue muy importante el rol de mi familia, mi novia y las personas que me rodean. Ellos me apoyaron en los momentos más difíciles y me dieron la confianza de que, un día, la oportunidad llegaría. Ahora toca disfrutar y seguir aprendiendo”, dijo con emoción durante la pretemporada.