Lluvias extremas en el norte bonaerense: hasta 300 mm en pocas horas, campos bajo el agua y caminos intransitables

Por su parte, en Carlos Casares, el presidente de la Sociedad Rural local, Mario Reymundo, señaló que la cosecha está completamente frenada por la lluvia y los caminos deteriorados. “Aunque hoy no llovió, el clima sigue inestable. Hay alerta para mañana y pasado. Hasta que no pare y se seque, no vamos a poder volver a ingresar a los lotes”, explicó.