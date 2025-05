Hay buenos datos que llegan desde Imola

En su caso, aclara que hay una brecha importante entre sus asesorados y los pilotos de Fórmula 1, ya que Daz suele trabajar más con kartistas de las categorías infantiles. “La última vez me tocó trabajar con uno de los pilotos de la categoría Micro, que tiene ocho años. A veces es mejor trabajar con ellos porque se les puede enseñar mucho”, explicó. “En un piloto de Fórmula 1 no tenés mucho más para decirle. Ningún ingeniero le puede decir a un piloto de ese nivel por dónde tiene que ir. Los ingenieros los ayudan de otra forma. No sobre cómo hacer las cosas, sino sugiriendo más o menos en qué momento hacerlo”, estimó.