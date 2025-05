Una azafata reveló qué ropa no deberías usar al viajar en avión: consejos para volar cómodo e higiénico

Aunque son frescos y cómodos, los monos pueden volverse un problema a la hora de usar el baño en el avión. “Jamás me lo pondría”, afirma Dallas. “Cuando te los sacás, terminan en el piso del baño, que muchas veces está empapado de pis y no se limpia tan seguido como uno cree”. A pesar de los controles previos al vuelo, los tiempos entre un viaje y otro a menudo no alcanzan para una limpieza profunda.