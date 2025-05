Fabiola Yáñez pidió perdón por la fiesta en Olivos: “Fue un error muy grande”

En la entrevista, Yáñez explicó que aquellas cenas en la quinta presidencial no eran excepcionales: “En Olivos eso era una normalidad. La Casa Rosada se había trasladado allí y todos los ministros trabajaban desde la Jefatura de Gabinete. De repente te decían ‘hay una cena’, y la cena ya estaba servida”. A pesar de no haber organizado el festejo, reconoció su responsabilidad: “No me quiero desligar de culpas. Soy responsable y pido disculpas”.