Una argentina denunció que estuvo secuestrada por su marido en México: su dramático testimonio

“Me violentó, me vigiló cada segundo. Me obligó a tatuarme su nombre tres veces”, reveló. Intentó escapar en más de una ocasión, pero las amenazas hacia sus seres queridos la obligaron a quedarse. Entre otras restricciones, relató que no podía caminar sola, que debía pedir permiso para cortarse el pelo y que incluso era vigilada cuando iba al baño. “Siempre tenía alguien controlándome, incluso cuando salíamos, era con él al lado”, agregó con firmeza.