"No me preocupa mucho el tema de las cinco carreras", afirmó Franco Colapinto

Fue uno de los corresponsales y presentadores de la Fórmula 1, Lawrence Barretto, quien lo entrevistó. "No me preocupa demasiado el tema de las cinco carreras. En Williams solo fueron nueve y tenía mucha menos experiencia. Ahora me siento mucho más cómodo aquí gracias a los conocimientos y la experiencia", afirmó el piloto de Alpine. El argentino tiene, en un principio, asegurada la butaca en las próximas cinco carreras.