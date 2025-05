Cartas de lectores: la apreciación del oro

En su edición del 11/05, LA GACETA publicó un artículo sobre la apreciación del oro en el mundo. Analizando la información recordé la frase del ministro Caputo, cuando insultó a los jubilados, mintiéndoles que durante la gestión de Milei las jubilaciones aumentaron un 100% en dólares (“Cosa e Mandinga”, LA GACETA, 14/07/24). Lo normal es que un Presidente antipopular, antitrabajadores, antijubilados etc., tome la inexplicable decisión, por sugerencia de Caputo, de deshacerse de las reservas en oro del BCRA, para alquilarlas como garantía, en el exterior, a cambio de una participación en la renta que devengaría la maniobra. Los argentinos ya conocemos los puntos que calzan Caputo y Sturzenegger, iniciadores de estas maniobras en la gestión de Macri. El artículo de LA GACETA tiene información numeral suficiente, para comparar el precio del gramo de oro con el haber mínimo de un jubilado. Si el precio de la onza de oro que significan 28,35 gr cotiza a U$S 3.500, una simple regla de tres simple nos muestra que el gramo del metal cuesta U$S 123, por lo tanto a $1.200 por dólar el gramo valdría $ 147.600, equivalente al 49,78%, casi el 50% del haber mínimo del jubilado. La alucinación por un ajuste salvaje, las maniobras especulativas y la corrupción, avalados por dialoguistas y traidores, arrasó con el esfuerzo de toda una vida de trabajo, sacrificios y aportes, equiparándolo al haber jubilatorio con un gramo del metal, que junto al dólar gobiernan el mundo. Quiero cerrar la presente recordando la frase bíblica ”… el amor al dinero es la raíz de todos los males…” que los que dicen estar apoyados por las fuerzas del cielo olvidaron.