La devolución de saldos de las tarjetas de viaje

Se trata de un asunto que no quedó claro cuando se hizo el cambio de tarjetas -la Ciudadana, que se aplicaba en la capital y también en los ómnibus interurbanos, dejó de ser operable desde el 1 de mayo-, a pesar de que las modificaciones estaban programadas desde hace mucho tiempo y seguían un cronograma preciso, según dijeron los funcionarios municipales. Pasados los primeros días del uso pleno de la SUBE, surgió el interrogante sobre los saldos remanentes y aparecieron las polémicas. El representante de los empresarios, Jorge Berretta, aclaró: “los saldos que quedaron en la tarjeta Ciudadana están en el municipio, no depende de nosotros. Jamás tuvimos ese dinero, ni manejamos los fondos, ni la tarjeta, ni el software, ni el sistema tecnológico que se utilizaba en el municipio desde hace más de 10 años”. Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana aclaró que la cuenta que almacena los fondos no pertenece al municipio, sino a una empresa que manejaba el sistema de la tarjeta Ciudadana. De la auditoría, dijo, “resultará la cantidad de saldos positivos que hay en una determinada tarjeta y también los saldos negativos; muchos usuarios usaron el plástico para viajar sin saldo suficiente y quedaron debiéndole al sistema”. Aclaró que independientemente del resultado de ese estudio, el municipio devolverá a cada persona el monto que le corresponda según la última carga realizada.