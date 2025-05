¿Beto Casella se casó en secreto? Quién es la mujer que lo enamoró

“La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha. Lo que hizo Mirtha fue más espantoso. Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, aseveró, luego de que recordaron aquel escandaloso momento en 2014 en el ciclo de la diva.