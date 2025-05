Con el regreso de Messi, Scaloni dio una lista previa de convocados para los próximos partidos de la Selección Argentina

Con respecto a la lista de convocados para la pasada fecha de Eliminatorias, no hay demasiadas novedades. Se suman el ex Boca Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo de Francia; Nicolás Domínguez, mediocampista de Nottingham Forest; y Alejandro Garnacho, de presente irregular en Manchester United. Por su parte, no repiten Benjamín Domínguez, Santiago Castro (ambos de Bologna), Máximo Perrone (Como) y Claudio Echeverri (Manchester City).