Adolescentes, pantallas y la escuela en jaque

“Si no estamos pegados al celular, no sabemos qué hacer”. La confesión de un estudiante tucumano en una producción de “Panorama Tucumano” resume con claridad el escenario que enfrentan los adolescentes. La vida digital, mediada por redes sociales, algoritmos y pantallas, se ha convertido no sólo en un refugio, sino también en una fuente constante de ansiedad, frustración y desconexión del mundo real. En medio de este panorama, la escuela, institución clave de contención y formación, parece ir perdiendo la batalla por la atención.