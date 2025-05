Cartas de lectores: 180 días

180 días son los que la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se comprometió con los ciudadanos para efectuar cambios notables en la ciudad: calles, veredas, arbolado, etcétera. Estas promesas las efectuó tan pronto asumió. A la fecha la ciudad sigue igual. Bueno, no igual, peor, si consideramos que pasaron más de 180 días. Las veredas siguen igual o peor. Algunos contribuyentes nos adherimos a lo por ella propuesto, el arreglo de las veredas con distintas opciones. Esto lo hicieron unas personas que nos notificaron y como buenos ciudadanos hicimos el trámite pertinente con la opción más conveniente a nuestros bolsillos. Este trámite lo hicimos en Crisóstomo Álvarez 229, hace más de un año de esta gestión por parte nuestra. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los resultados de la notificación recibimos? ¿Fueron todos notificados? ¿O tan sólo aquellos que habitamos al frente y los alrededores de la Municipalidad? Son realmente peligrosos y antiestéticos los agujeros que presentan las veredas. Algunas o varias han sido dañadas por las raíces de los centenarios árboles de la ciudad. Prueba de ello es el árbol que está levantando la vereda de la misma Municipalidad, sobre 9 de Julio casi Lavalle. Toda la vereda de la Municipalidad adolece de la banda para no videntes. Otro tema es el deterioro de la entrada de vehículos de la Municipalidad por calle Lavalle. De las calles me quejaré después, idem con relación al estacionamiento de vehículos en calles estrechas y/o prohibidas. Querría que la intendenta atienda mis quejas, que no son pocas y menos aun carecen de importancia, si tenemos en cuenta que también transitan por las veredas personas de edad y con minusvalía.