Qué bueno sería que la enorme cantidad de nuevos jóvenes que ingresaron a la Policía, realmente cumplan con el juramento de servir a la comunidad, etc. etc., y que no aparezcan luego actuando a cara cubierta, pegándoles a mujeres, como ocurrió no hace mucho en la ciudad de Tafí Viejo. Me imagino que los policías que actuaron de esa manera, en alguna oportunidad también prometieron cumplir con el trillado juramento..