Cartas de lectores: Respetar al otro

En su cuenta en X (Twitter) Javier Milei critica al periodismo. Sus declaraciones deberían ser más respetuosas, con menos emoción y más razón. A los que no coinciden con sus ideas, los descalifica, tildándolos de mentirosos y manipuladores. Nuestro mandatario debería dialogar de forma diplomática y evitar conflictos con el que piensa diferente. Cuando se gobierna, hay que priorizar la tolerancia, dirigiéndose con prudencia y sensatez. Sería prudente que el Presidente mantuviera un diálogo productivo con los que no comparten sus pensamientos. El discrepar es un acto legítimo y los ciudadanos tienen el derecho a expresar libremente su opinión. Pretender atacar y cercenar la libertad de prensa, a través de insultos, no es el camino correcto y adecuado. Los argentinos pretendemos alcanzar una sociedad unidad en la cual podamos convivir armoniosamente, respetando las diferencias. Don Javier: en la vida hay que aprender a respetar y aceptar al otro.