Cartas de lectores: Dengue, vacunas y adultos mayores

Soy jubilado y, con pesar, me veo obligado a alzar la voz para reclamar mi derecho a ser vacunado gratuitamente contra el dengue. Es una tarea titánica, porque parece que desde el gobierno se decide, sin rodeos, quién tiene derecho a cuidarse y quién no. Y digo esto con firmeza: la vacuna está disponible solo para ciertos sectores de la sociedad, entre los cuales no estamos incluidos los adultos mayores. ¿Acaso nuestra vida vale menos? ¿Quién toma estas decisiones? ¿En qué criterios se basan para excluirnos? Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de velar por la salud y el bienestar de toda la población, sin distinción, sin favoritismos ni omisiones. No pueden olvidar que representan a todos, no solo a los sectores políticamente convenientes. Nuestra salud también importa. Nuestra vida también cuenta.