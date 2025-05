Cartas de lectores: Francisco y Pepe Mujica se fueron de gira al cielo

Si hay modelos de vida para imitar, no hace falta irnos demasiado lejos para encontrarlos; dos países latinoamericanos como Argentina y su vecino Uruguay tienen modelos de vida para ofrecerles al mundo ejemplos de seres maravillosos que potencian sus vivencias colmadas de amor hacia el otro, desprovistos de cualquier interés económico, sin acumulación de bienes materiales, con una vida austera y con el claro objetivo de generar en este mundo un cambio de aptitud donde la desigualdad social, la pobreza, la indigencia, los refugiados, los desplazados, los desclasados, los sin rumbo marchan a la deriva bajo la mirada ausente y desprovista del interés de los gobernantes de esta tierra que hoy nos toca compartir, pero en las peores condiciones, agravados por las guerras sin sentido, donde las únicas secuelas son de terror, agonía y muerte de niños y pobres. El panorama se presenta desolador; el mundo capitalista no encuentra ni le interesa buscar soluciones a los problemas que ellos mismos generaron al saquear, piratear y endeudar, generando la ruina en las naciones donde les tocó actuar; la voracidad sin límites produjo esta tragedia mundial que, si no le prestamos la atención necesaria y adecuada, nos llevará puesto a todos, siempre contando con la ayuda de los cipayos traidores que nunca faltan en el mundo. El Pepe Mujica, cuando fue presidente de Uruguay, durante todo el período que le tocó gobernar donó el 90 % de su sueldo para caridad; hasta ayer siguió viviendo en su chacra en Rincón del Cerro en las afueras de Montevideo. Este ser maravilloso y humilde se despidió por anticipado de su pueblo con este sentido y dolido mensaje: “me iré con el último aliento y donde esté, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida; gracias, querido pueblo”.