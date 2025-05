Cartas de lectores: Pepe Mujica

Murió un hombre singular; merece destacarse su personalidad: durante su juventud abrazó la lucha armada identificada como los Tupamaros, guerrilla que azotó el pueblo uruguayo; luchó por mucho tiempo contra el régimen de su país. Fue detenido y torturado; de los 15 años condenado y encarcelado, pasó bajo la tierra varios de ellos; una vez liberado se le preguntó cómo hizo para subsistir y contó: “hablando con las cucarachas y las hormigas”. Pasó el tiempo, fue elegido democráticamente presidente, convirtiéndose en un ejemplo como demócrata. Si uno tiene que trazar un paralelismo de cómo vivió, salvando las distancias especialmente de juventud, lo hago con Elpidio González, ex vicepresidente de Alvear, y con Arturo Illia. El primero renunció a la pensión como vice; subsistió hasta la muerte vendiendo anilina en la pobreza en los subtes de Buenos Aires. Illia también renunció a percibir la pensión y murió en la pobreza. Mujica eligió el camino de las democracias liberales en lo político, se reconcilió con adversarios como el ex presidente Julio Sanguinetti; fue ejemplo de rectitud y honestidad, vivía en su chacra en una pobreza franciscana, renunció a la pensión como ex presidente, se ganó el respeto de propios y extraños. Traje a colación a estas personas que distan de otros, que juzgados, condenados en la época de Alfonsín, indultados por Menem como guerrilleros, se dedican algunos a dictar conferencias en España. Esta persona, que amaba la política y causaba admiración con sus 89 años, espero que sirva de ejemplo a las generaciones actuales.