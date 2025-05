León XIV instó a rechazar la “guerra de las palabras” y reivindicó la libertad de prensa

El Papa instó a los periodistas, en una intervención marcada por un fuerte llamado ético, a ejercer una comunicación responsable, "a comprometerse en la realización de un tipo de comunicación diferente, que no busca el consenso a cualquier costo, no se reviste de palabras agresivas, no asume el modelo de la competición, no separa nunca la investigación de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla".