El gesto viral de los chicos del Jockey tucumano con los del Suri de Jujuy que marca un ejemplo de amistad y valores en el rugby

“Han venido de viaje, deben ser como cinco horas, y llegaron a Copa de Oro. Tienen que estar re contentos. Nosotros, que nos matamos acá, que ya los conocemos a los otros equipos cómo juegan, no llegamos ni a la de plata. Son jugadorazos. Lo han hecho perfecto; no pueden pedir más”, les dijo Jerez a sus ocasionales compañeros de equipo. “Íbamos perdiendo 14-0 y dejaban todo ustedes. Eso es lo que tienen que fijarse, no el resultado. Al final llegaron al try; hicieron un try espectacular”, acotó Álvarez.