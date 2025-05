Cartas de lectores: ¿Eternautas o Eterbarderos?

Barderos son las personas que incitan a la violencia. Autorreferencial es algo que se refiere a sí mismo. Narcisismo es la arrogancia y la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades de sus obras. Blasfemia, palabra injuriosa grave contra Dios, maldecir a los Santos o a la Iglesia. Injuria, ofensa injusta, hecha contra alguien. Payaso, artista de circo, de traje ridículo, que hace de gracioso y ridículo, es aquél que por su rareza o extravagancia provoca risa. Con este guiso de palabras, significados y ayudamemoria, les dejo a su buen entender el siguiente posteo publicado por el presidente Milei: “Las fuerzas del cielo han dado su veredicto”. Y ridiculiza al flamante papa León XIV, cambiando su rostro por el de un viejo león, un león vestido de papa. ¿Nadie hay que le diga que eso está mal, que le corra el tarro o lo aconseje? A los cristianos no nos da risa; al contrario, nos llena de odio esta falta de respeto a la investidura del Sumo Pontífice. A nuestro papa Francisco tanto lo insultó y maltrató que por suerte lo invitaron para después del velorio. No lo duden ahora irá a golpearse el pecho y a mendigar una fotito con el dueño del mundo y emperador del norte, el día de la asunción del nuevo “maligno” que también prioriza la justicia social para los que menos tienen. Le pedimos que no vaya, demasiado ya nos hizo quedar mal . Las fuerzas del cielo y del todopoderoso seguirán iluminando al nuevo Pontífice como lo hizo con nuestro “Santo” Francisco, que se fue dolido y angustiado por no poder volver a su tierra natal, pero desde el cielo nos seguirá protegiendo y dando paciencia para aguantar a esos “Eterbarderos” que nos incitan a hacer lo que no queremos.