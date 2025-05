Cartas de lectores: los dólares del colchón

El fracaso del proyecto económico de Caputo-Milei, reconocido y rescatado por Trump (“Celebrar el Endeudamiento”, LA GACETA, 04/05), no tranquilizó a los mercados que dudan del Gobierno nacional. LA GACETA, en su edición del 04/05, publicó un artículo esclarecedor, sobre el mal uso que Milei dio a la motosierra, oportunidad utilizada por Caputo para intentar una dolarización encubierta, e inyectar los dólares del colchón a la economía doméstica. A pesar de haber sido propuesto para el Nobel de economía por un ignoto personaje español, la torpeza de Milei sobre lo más elemental de la economía ya es motivo de chanzas en los mercados de capitales. A juicio del autor del artículo, Milei no supo calibrar el daño que la maquina produciría a la economía del país y, por ende, a los argentinos. Uno de los tantos disparates gira en torno de lo más elemental de la teoría económica, como es el principio de oferta y demanda de bienes y servicios. La fantasía del ajuste más grande de la historia lo hizo eliminar la emisión monetaria y sacar del circuito los pesos que a su juicio son el único motor que impulsa la inflación. El frustrado Nobel no vio la importancia que el dinero tiene en la actividad económica, tanto cuando falta como cuando sobra. Porque si sobra aumenta la demanda de bienes y servicios, superando a la oferta e impactando directamente en el aumento de los precios. Y si falta frena la producción, entonces cae la oferta, aumentando los precios y tarifas e impacta en la inflación. La frase “no hay plata”, el mal uso de la motosierra y la corta vida útil del endeudamiento fueron el incentivo para que Caputo inicie la odisea de la dolarización que Milei perdió de vista. Para convencer a los supuestos tenedores de la divisa hizo una serie de anuncios; entre ellos, avisarles a los futuros consumidores que con sus dólares pueden hacer lo que les plazca, sin que nadie les pregunte nada. En resumen, legalizar la evasión impositiva, en perjuicio de los argentinos.