Los testimonios en el juicio por la muerte de Maradona no cambian: todos son desgarradores

El duelo

Luego, recordó lo complejo que fue intentar superar la ausencia del Diez. “A mi me costó mucho salir adelante después de su muerte. Mucho tiempo le hablaba a mi papá y le decía que me iba a morir con él, me quería ir con él. Me quería morir, no tenía más ganas de nada. Era muy difícil”, soltó entre lágrimas.