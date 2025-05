Milei: "Los enemigos del Gobierno están todo el tiempo pidiendo devaluación porque es impopular"

Luego señaló que "no se vio nunca" la conjugación de equilibrio fiscal, cantidad de dinero fijo y tipo de cambio libre y cuestionó a aquellos que dicen que "ya la vieron". "No la vieron nunca", dijo y cuestionó a los economistas y a los periodistas que "alentaron la crisis" promoviendo discursos contrarios a la realidad. "Liberamos el tipo de cambio y no subió", remarcó sobre las advertencias que emanaban algunos especialistas y aseguró que "lo que importa es la cantidad de dinero".