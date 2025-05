"Reconozcan la improvisación, pidan disculpas y devuelvan el saldo de las Ciudadanas urgente", advirtieron Canelada y Cobos

"Los tucumanos no comen vidrio. Diga lo que diga el Municipio, no estaba previsto devolver los saldos de las tarjetas, como venimos exigiendo hace semanas. Si así lo hubieran querido, hay cuestiones que no cierran: ¿Por qué lo dicen ahora, si llevamos meses en este tránsito caótico de canje de tarjetas? ¿Por qué no previeron la situación de los pasajeros que canjearon la tarjeta Ciudadana y hoy no pueden presentar ningún plástico para exigir su dinero? Todo este proceso fue y sigue siendo una improvisación tras otra", plantearon los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos tras las declaraciones del secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, al anunciar el reintegro del dinero que tenían los usuarios en las tarjetas en desuso.