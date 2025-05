¿Dormir más el fin de semana compensa el sueño perdido?

El sueño no es un banco

Según diversos estudios publicados en revistas como Sleep y The Lancet, si bien dormir más durante el fin de semana puede mejorar temporalmente algunos indicadores de alerta y ánimo, no compensa completamente la falta crónica de sueño. El cuerpo y el cerebro acumulan una “deuda” que no siempre puede saldarse con un solo maratón de descanso.