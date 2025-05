Alberto Passolini: “No temo a la IA; será una herramienta más”

“Dibujar en la iPad me ayuda mucho en los viajes, porque voy boceteando, escribiendo, haciendo trazos; fue una solución para mí. Pero eso ha influido mucho en mi obra, sobre todo en los colores, porque me llevó a investigar cómo se logra ese color cuando se imprime, y, por tanto, tuve que elevar la saturación. Y respecto a la inteligencia artificial, no le temo, será una herramienta más que uno tendrá, pero vamos a seguir haciendo lo que queremos -repite-. Esta historia pasó con la máquina de escribir -se pensaba que nunca más se escribiría a mano- o con la fotografía”, dice.