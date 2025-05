La tragedia vial que desangra al sistema de salud

En cuanto a costos, un estudio de 2019 actualizado a valores actuales muestra que la atención de un herido leve cuesta U$S 140 diarios ($161.000), uno moderado U$S 426 ($490.000) y uno grave U$S 1.350 ($1.552.500). El promedio diario por paciente ronda los $430.000. En casos complejos, los costos ascienden a $11 millones por 15 días de internación. Sólo en un mes, el tratamiento de 1.000 motociclistas lesionados demandó más de $14 millones diarios en el sistema público.