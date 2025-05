Osvaldo Jaldo: "El peronismo tiene que hacer una autocrítica; anoche no teníamos qué festejar"

Aunque sin nombrarla, Jaldo cargó contra Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidenta del PJ nacional. "El peronismo tiene que hacer autocrítica. El peronismo lamentablemente como nunca pasó en el norte argentino, donde siempre ganaba el peronismo, pero anoche lamentablemente los que no teníamos qué festejar fuimos los peronistas, porque los resultados han sido malos y esto nos lleva a hacer una autocrítica. Esto nos lleva a reflexionar qué está pasando en nuestro movimiento nacional Justicialista a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones provinciales. No es que no pasó nada. Los mejores resultados se daban en el norte argentino, pero todo esto tiene que servir para la autocrítica, para que en octubre tenga un muy buen resultado electoral", resaltó.