Test viral: cuál tu fruta preferida y descubrí qué revela de tu personalidad

Si, por el contrario, preferís la banana es porque tu salud no está entre tus prioridades. Sí, te cuidas, pero no te obsesionas y preferís vivir la vida. Sos una persona positiva y con esperanza, cálida y de buen corazón. Sos amable, educado y respetuoso y, de hecho, a menudo se aprovechan de vos por tu buen carácter, pero aprendes rápido y no repetís los errores.