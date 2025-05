Impacto de Violently happy: “Representó un nuevo registro posible de actuación”

“En una función Ezequiel Radusky se accidentó, un corte, se había lastimado en escena, entró al baño que era el baño de Casa Club y también el baño de la obra por supuesto y no pudo seguir, yo entré a ese baño, lo miré y entendí que él no iba a salir a escena de vuelta. Recuerdo que volví, nos mirábamos, me acuerdo la mirada de Daniel Elías, los silencios incómodos con Silvina Koss, la mirada perdida asustada del secuestrado, recuerdo a ‘Dani’ diciéndome “y ahora que hacemos”, en ese momento pensé, ‘ta loco el texto entra perfecto. Le contesté ‘y ahora seguimos’. Alguien me había comentado que un espectador también actor había planteado que le había resultado de lo más angustiante que un actor desaparezca de escena afectado evidentemente y no vuelva nunca más a escena. A mí me pareció fantástico, lo imprevisto, lo que te descoloca, pero bueno, en ese momento gustábamos mucho de la experimentación, así que a mí me pareció valioso lo que aconteció”, describe.