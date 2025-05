Cupcake fue una tromba en los últimos metros del especial del turf tucumano

Brito destacó el nivel que mostró Charrúa Saver. “En un momento pensé que no lo alcanzaba más. No aflojaba en la delantera, pero mi caballo tiene mucho corazón y siempre entrega todo. No lo dejé de exigir nunca, porque si le aflojas un poco, agarra de galope. Cupcake necesita que se lo exiga en todo el trayecto”, concluyó el jinete de 18 años.