Cartas de lectores: PAMI

Una devastadora enfermedad y la insoportable burocracia del PAMI se llevaron la vida de nuestro querido padre, un humilde laburante monterizo, después de pelear una desigual y sufrida batalla. La vapuleada obra social de los abuelos, que debería ser un ejemplo de solidaridad y eficiencia, imprescindible en sus últimos años, es un sinfín de trámites para conseguir las soluciones que significan, simplemente, la diferencia entre la vida o la muerte. Seguramente los burócratas que la manejan no dimensionan el inmenso valor que tiene para su salud el paso de los días. Este destrato es absolutamente coherente con los míseros haberes que reciben en la actualidad. Pero nuestro doloroso paso por hospitales, sanatorios privados y centros de diagnóstico nos sirvió para dimensionar el silencioso e incansable trajín del personal sanitario (y no sanitario), que todos los días brinda su loable aporte para mitigar las dolencias de todos los abuelos que lo necesitan, y todo con muchísima empatía y consideración. Queremos agredecerles su tarea, seguramente malpaga en su gran mayoría, como muchísimos trabajadores. Para ellos los 365 días del año son iguales, sin feriados ni fechas especiales para descansar. Y volviendo al PAMI, la historia se repite con la desgracia que atraviesa Graciela Lindon, conocida escritora de nuestra ciudad, que también pelea por su vida, luchando contra otra terrible enfermedad y los tiempos eternos de esta obra social. Esta no le provee el medicamento necesario para tratarse y ella ve apagarse su vida. Todo esto ante la absoluta indiferencia de nuestra impresentable casta política monteriza (peronista). Todos estos “caciques” políticos, autopercibidos adalides de la justicia social, miran impúdicamente hacia otro lado, sin atender los desesperados pedidos de ayuda de los familiares. Que estas líneas sirvan para dimensionar la brutal diferencia entre los que están en la función pública para “servir” y los que están para “servirse”.