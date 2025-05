La crisis de vacantes en la Justicia

El crecimiento del Poder Judicial en los últimos años es exponencial. Ya no sólo en lo que a la Corte y a los juzgados compete. Los ministerios, tanto el Fiscal como el Pupilar y de la Defensa, no dan abasto para dar respuestas. El llamado a concurso para cubrir 50 cargos de ayudante judicial en el área que conduce Washington Navarro es una muestra de ello. Es que ya no es como sucedía hace algunas décadas cuando todo se concentraba en el Centro Judicial de la Capital y una pequeña parte de los recursos además se destinaba al de Concepción. Ahora además hay que dotar al de Monteros y al del Este que, sin un edificio aún pero con una construcción avanzada, comienza a dar respuesta a una enorme cantidad de tucumanos que viven en esa zona de la provincia. Pero a todo esto hay que sumarle casos cada vez más comprometidos, que obligan a respuestas rápidas, por ejemplo en el fuero de Familia. Y a integrar nuevas herramientas, como las audiencias virtuales y la utilización de la Inteligencia Artificial. En todo esto es fundamental no sólo la capacitación, sino el personal que realizará las tareas. Y el Poder Judicial hoy sufre por la falta de cobertura de las vacantes, tanto por renuncias, despidos o creación de nuevos cargos. Hace más de un año que no juran nuevos jueces. Y desde entonces se acumularon más de 70 vacantes. El Gobernador tiene a su disposición 42 ternas, elegidas por orden de mérito por el Consejo Asesor de la Magistratura, sin embargo la elección final se sigue demorando. Esto redunda en la administración de Justicia ya que esos juzgados vacantes deben ser cubiertos de manera subrogante por otros jueces, que cargan con la obligación de llevar adelante sus dependencias, más las que no tienen titular. Cuestiones, sobre todo de familia, y resoluciones de casos vinculados con la inseguridad se acumulan o, en el mejor de los casos, son resueltas no con la premura que ameritan. Una situación similar, aunque sin la intervención del Poder Ejecutivo, se vive con los Juzgados de Paz, cruciales para la idea de cercanía de la Justicia, ya que no son cubiertos y deben ser subrogados por otros jueces.