¿Con qué Iglesia sueñan los jóvenes tucumanos?

Johana sueña con “una Iglesia participativa, que nos dé espacios para servir y opinar”. Candela pide que no se imponga nada, sino que acompañe: “que la Iglesia esté ahí, presente, dispuesta a escuchar, a entender, a caminar juntos. Que muestre que seguir a Dios no es una carga, sino un camino que da sentido y transforma la vida”. Martín advierte con realismo: “la renovación no depende solo del Papa, sino también de todos los que habitamos la Iglesia. Si los jóvenes no asumimos ese compromiso, nuestra opción por Jesús puede quedarse estancada”.